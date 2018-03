Van Avermaet: "Ik mis gewoon wat geluk"

Vanochtend blikte Greg Van Avermaet tijdens een persconferentie vooruit naar de 102e Ronde van Vlaanderen. Van Avermaet haalde al drie keer het podium van 'Vlaanderens Mooiste' maar toch ontbreekt de klassieker nog op het palmares van de olympische kampioen.

Dit seizoen bracht nog niet helemaal wat van de Waaslander werd verwacht. "Toch voel ik me goed. We zijn nu twee dagen voor de start van wat ik noem dé afspraak van het seizoen, de Ronde van Vlaanderen", lacht de 32-jarige Van Avermaet.

"Mijn conditie is dezelfde als vorig jaar. Ik ben blij waar ik nu sta. Van al de voorjaarsklassiekers ligt de Ronde me het best, maar ik won die nog nooit. Het is nu eenmaal de zwaarste koers. Een pak boven de 200 kilometer met tal van hindernissen. Dat ligt me juist beter. Maar blijkbaar ligt het nu moeilijker om te winnen in vergelijking met vorig jaar. Ik mis gewoon wat geluk."

Topfavoriet

Van Avermaet is één van de topfavorieten voor de eindzege in Oudenaarde. "Ik reken me ook bij de topfavorieten, maar dat kransje is nu eenmaal zeer groot geworden, ook qua Belgische renners. Er zijn veel kandidaten voor de zege. We zullen moeten opboksen tegen een sterk Quick-Step Floorsblok. Maar ook wij bezitten een sterk geheel. Onderschat ons niet. We gaan uit van onze eigen sterkte. Bovendien is in de Ronde van Vlaanderen steeds een speciale tactiek aan de orde.”