Van Avermaet grijpt net naast ritzege

De Duitser John Degenkolb heeft de negende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De kasseienrit was er nochtans één op maat van de Belgen, maar Greg Van Avermaet greep net naast de overwinning. Hij behoudt wel zijn gele trui.

Na 156,5 kilometer van Arras naar Roubaix was de Duitser de snelste van een kopgroep van drie. Geletruidrager Greg Van Avermaet (BMC) werd tweede en verstevigde zijn leidersplaats. Belgisch kampioen Yves Lampaert vervolledigde het podium. Philippe Gilbert werd vierde, Jasper Stuyven zesde en Timothy Dupont tiende.

Van Avermaet behoudt de gele leiderstrui en vergrootte zijn voorsprong op de Brit Geraint Thomas tot 43 seconden. Gilbert bezet op 44 seconden van de olympische kampioen de derde stek in het algemeen klassement. Voor Degenkolb is het zijn derde overwinning van het seizoen. In januari won de 29-jarige "Dege" de Trofeo Palma (1.1) en de Trofeo Campos (1.1), twee etappes in de Challenge Mallorca.

Morgen staat een rustdag op het programma. Dinsdag wordt de eerste bergetappe van de Tour afgewerkt. Het peloton rijdt dan 158,5 kilometer met start in Annecy en aankomst in Le Grand-Bornand.