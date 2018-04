Van Avermaet: "Er zat meer in dit voorjaar"

Dubbele gevoelens bij Greg Van Avermaet na de Amstel Gold Race: “Ik had de benen om mee te zijn, maar we zijn niet mee met de ontsnapping. En dat is frustrerend.” Voor de Olympische kampioen zit het klassieke voorjaar erop. “Op het einde zat er altijd iets tegen.”

Ook vandaag geen overwinning voor de Belgen. Greg Van Avermaet en Tim Wellens kleurden de koers wel, maar konden hun goede benen niet verzilveren. “Dylan (Teuns) en ik voelden ons de hele dag goed. Op de cruciale punten zijn we bij de beste 10 in koers, maar we zijn niet mee met de ontsnapping. En dat is heel frustrerend”, zegt de BMC-renner.

Goed voorjaar

Van Avermaet kon dit jaar geen klassieker winnen, maar is toch tevreden. “Ik blik met een heel goed gevoel terug op het voorjaar, al zat veel meer in het voorjaar. Ik zat altijd waar ik moest zitten, maar op het einde zat er altijd iets tegen.”

Ook Tim Wellens, man in vorm bij Lotto Soudal was eerlijk na de koers. “Ik had een beetje meer geluk nodig in de finale om te kunnen winnen. We keken elkaar in de ogen en reageerden te laat toen de twee ontsnapten.”