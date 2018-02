Van Avermaet blijft leider in Oman

Greg Van Avermaet heeft succesvol zijn leiderstrui in de Ronde van Oman verdedigd. De Olympische kampioen kwam als vierde over de eindstreep. De Deen Magnus Cort Nielsen was de sterkste, voor Visconti en Bettiol.

In een lastige slotfase schudde Vincenzo Nibali flink aan de boom. Daardoor ontstond een groepje van 26 renners. In de spurt bleek de 25-jarige Deen de snelste van het pak. In het algemene klassement behoudt Van Avermaet negen seconden voorsprong op de Kazach Lutsenko, maar heeft geen ambities om de leiderstrui te behouden.

"De rit op zaterdag is zeker te lastig voor mij, maar ik ga er een goede test van maken", zegt Van Avermaet eerlijk.