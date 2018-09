Van Aert wil niet overstappen naar Roompot-Crelan

Veranda’s Willems-Crelan en Roompot-Nederlandse Loterij smelten op 1 januari samen tot Roompot-Crelan, een procontinentaal team met Wout van Aert voor één jaar als uithangbord. Tenminste, zo denkt teammanager Nick Nuyens. Maar dat is zonder de wereldkampioen veldrijden gerekend. “De maat is vol”, klinkt het bij Van Aert. “Amper te geloven dat een werknemer in de 21ste eeuw zo gebruikt kan worden.”

Hashtag ‘sabbatjaar’. Zo beëindigde Wout van Aert (23) dinsdagavond een tweet waarin hij zijn mening uitte over de nakende samensmelting van zijn Sniper Cycling Team met het Nederlandse Roompot. Natuurlijk zal Van Aert in 2019 zijn fiets niet op stal laten, maar wie hem kent, weet dat de Kempenaar nadenkt over de woordkeuze op zijn Twitterpagina. Gisternamiddag, tijdens zijn terugreis vanuit stageoord Livigno naar huis, nam Van Aert ruim de tijd om een en ander te verduidelijken.

"Hij voelt zich een wrak"

“Een sabbatjaar is iets te ver gezocht”, geeft hij toe. “Maar zonder blozen, ik heb het de voorbije twee weken in Italië niet gemakkelijk gehad.” De telefoon in de wagen staat op speaker. Vrouwlief Sarah springt bij. “Niet gemakkelijk? Hij voelt zich een wrak. Ze hebben hem mentaal gekraakt. Maar Wout is te stoer om dat toe te geven.” Een diepe zucht weerklinkt. Maandenlang had de buitenwereld het over een vertroebelde relatie tussen teammanager Nick Nuyens en zijn kopman. Vandaag blijkt dat de frustratie veel dieper zit.

“Onder het vriespunt”, verwoordt Van Aert het. “Kijk naar de samenstelling van het team waarin ik goed anderhalf jaar geleden ben terechtgekomen. Mijn vaste verzorger Wesley Theunis is vertrokken. Jan Verstraeten ook. Tim Merlier, toprenner en mijn vaste maatje in de cross, kreeg niet eens een voorstel voor een contractverlenging. Ook Niels Albert liet deze week weten te vertrekken. Ik vergeet een pak namen. Hoofdsponsor Veranda’s Willems weigert een verlengd verblijf. Dit kan toch geen toeval meer zijn?

"Ene probleem na het andere"

De volledige structuur van de ploeg die begin 2017 zo veelbelovend van start ging, is weg. Het begon met de ellende met de fietsen. Daarna sukkelden we van het ene probleem in het andere. Kijk wat er overblijft. Communicatie met de renners? Nihil. Een paar weken geleden moesten we in de pers lezen dat we zouden opgeslorpt worden door Aqua Blue Sports. Niemand was op de hoogte. Vandaag komt een persbericht dat het team fusioneert met Roompot. Vijf minuten voor het versturen van het officiële communiqué ben ik op de hoogte gebracht. Ploegleider Michiel Elijzen kreeg ook een telefoontje. ‘Goed nieuws, we hebben een deal’, werd hem gezegd. Om in één adem er bij te vertellen dat er ook een minpuntje aan het verhaal was: voor Michiel is er geen plaats.”

Doorslaggevend: Van Aert voelt zich letterlijk een speelbal in de handen van Nuyens. “Bijna iedereen in het team is vertrokken, maar ik kon geen kant op omdat ik onder contract lig. Toch houdt het een keer op. En dat moment is nu gekomen. Voor alle duidelijkheid, ik heb niets tegen Team Roompot, een zeer degelijk team. Maar ik wil zélf mijn carrière plannen. Ik merk dat het team vooral een Nederlandse Roompotcultuur zal hebben. Ik kom dus weer in een nieuwe structuur terecht, terwijl ik twaalf maanden later opnieuw verhuis (naar Team Jumbo, red.). Ja, het was in eerste instantie mijn bedoeling om mijn contract tot eind 2019 te respecteren, maar die mening wil ik herzien. Ze hebben iets té veel met mij geleurd, zonder mij ook maar ergens bij te betrekken of mijn mening te vragen. En zeggen dat ik een paar maanden geleden nog heb overwogen om mijn carrière voort te zetten bij Team Sniper. Vandaag weet ik wel zeker dat ik toen de juiste beslissing heb genomen.”

Lange trip naar Herentals

Over hoe het nu verder moet, tast Van Aert voorlopig in het duister. “In een kort telefoongesprek met Nuyens’ medevennoot Chris Compagnie heb ik alvast mijn ongenoegen geuit en verteld dat het voor mij ophoudt. Ik hoop wel dat we als volwassen mensen om de tafel kunnen zitten om naar een oplossing te zoeken”, besluit de drievoudige Belgische en wereldkampioen met een knik in de stem. “Het wordt nog een lange 700 kilometer naar Herentals. Een trip met best wat kopzorgen...”

Zijn huidige club reageerde intussen. “Wout van Aert heeft nog een lopende verbintenis met Sniper Cycling tot 31 december 2019. Wij stellen ons loyaal op ten opzichte van lopende overeenkomsten en vertrouwen erop dat onze renners hetzelfde doen.”