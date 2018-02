Van Aert voor derde keer wereldkampioen

Wout Van Aert heeft voor de derde opeenvolgende keer het WK veldrijden gewonnen. In het Nederlandse Valkenburg was Van Aert meer dan een klasse te sterk voor z’n Nederlandse concurrent Mathieu Van der Poel die pas derde werd. Michael Vanthourenhout eindigde uiteindelijk als tweede op ruime afstand van een ijzersterke Wout Van Aert.

Mathieu Van der Poel zette in de eerste ronde z’n Belgische concurrenten meteen onder druk, maar Wout Van Aert reageerde attent en zat meteen in het wiel van de Nederlander. In ronde twee maakte Van der Poel een eerste foutje: hij bleef even steken aan een omheining. Van Aert profiteerde en liep meteen enkele seconden uit. Meteen daarna zette Van Aert stevig door en hij reed steeds verder weg van z’n Nederlandse concurrent. Aan het einde van de tweede ronde had hij al 25 seconden voorsprong.

Van Aert ijzersterk

Van Aert was nu helemaal ontketend en reed steeds verder van Van der Poel. Die kreeg halfweg cross zelfs het gezelschap van Michael Vanthourenhout. De twee volgden al snel op meer dan een minuut van Van Aert.Onze landgenoot bleef stevig doorgaan en reed foutloos op het gladde en modderachtige parcours. Hij bouwde z’n voorsprong stelselmatig uit.

Twee rondes voor het einde werd Van Aert even opgeschrikt door een valpartij, maar hij zat al snel weer op z’n fiets. In de achtergrond reed Michael Vanthourenhout zelfs weg van Mathieu Van der Poel, maar dat was allemaal op ruime afstand van de autoritaire Wout Van Aert.

Van Aert kwam nooit meer in de problemen en had aan de finish maar liefst 2'13 voorsprong op Michael Vanthourenhout. Mathieu Van der Poel eindigde op 2'30 ontgoocheld als derde. Voor Van Aert is het de derde wereldtitel op rij. Het is al geleden van Roland Liboton in 1982 – 1893 – 1984 dat er nog eens iemand drie keer na elkaar wereldkampioen werd.