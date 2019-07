Wout Van Aert pakt derde Belgische ritzege in Tour. In een massasprint was hij de snelste van een uitgedund peloton. Het is al van 2001 geleden dat drie verschillende landgenoten een rit wonnen.

"Ik klop al die snelle mannen in de sprint, ik kan het niet geloven", reageerde Van Aert. "Dit gaat alles te boven." Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) behield de gele leiderstrui en nam bovendien meer voorsprong op de eerste achtervolgers. De 27-jarige Fransman heeft nu 1:12 voor op de Welshman Geraint Thomas. De Colombiaan Egan Bernal is op 1:16 derde.

Derde Belg

Onder anderen de Fransman Thibaut Pinot, de Colombiaan Rigoberto Uran, de Australiër Richie Porte, de Deen Jakub Fuglsang, de Spanjaard Mikel Landa en de Italiaan Vincenzo Nibali verloren tijd. Na de Belgische tijdrittitel en twee etappes in het Critérium du Dauphiné (WT) is het voor Van Aert de vierde zege van het seizoen.

De voormalige wereldkampioen veldrijden zorgde voor de derde Belgische ritzege in deze Tour. Dylan Teuns won de zesde etappe, Thomas De Gendt de achtste. Dinsdag kunnen de renners van een rustdag genieten. De elfde etappe, 167 kilometer van Albi naar Toulouse is nagenoeg vlak en dus krijgen de sprinters woensdag nog een kans, voor het peloton donderdag de Pyreneeën intrekt.