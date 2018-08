Van Aert pakt brons in het wielrennen

Wout van Aert heeft de bronzen medaille veroverd in de wegrit bij de mannen op de Europese kampioenschappen in Glasgow. Op het natte wegdek in Schotland was de Italiaan Matteo Trentin de snelste van een kopgroep van zes, de Nederlander Mathieu van der Poel pakte knap zilver. Xandro Meurisse finishte op de zesde plaats.

Tien leiders gingen in Glasgow de slotronde in, na een valpartij van Maurits Lammertink in een scherpe bocht werd die kopgroep gereduceerd tot vier, Davide Cimolai en Meurisse vonden even later opnieuw aansluiting. Vooral de aanwezigheid van Cimolai was belangrijk voor Trentin, op die manier kon de Italiaan volop speculeren op de sprint. Het Italiaanse duo domineerde en liet in de slotkilometers geen ontsnappingen meer toe, waardoor het tot de gewenste sprint kwam in de laatste rechte lijn.

Opgave Sagan

Van der Poel en Van Aert kwamen daarin tekort tegen een ontketende Trentin, die op de erelijst van het EK de Noor Alexander Kristoff opvolgt. In 2016 was de eerste Europese titel bij de elite voor Peter Sagan. De Slovaakse regerende wereldkampioen gaf op omdat hij nog niet helemaal hersteld is van zijn valpartij in de Ronde van Frankrijk.

19 medailles

Voor ons land was het al de negentiende medaille op deze Europese kampioenschappen, die in Glasgow en Berlijn gehouden worden.