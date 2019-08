Van Aert nog steeds op krukken: "Hoop enkele crossen te rijden"

Een maand na zijn val in de Tour de France loopt Wout van Aert nog steeds rond met krukken. Dat blijkt uit beelden die zijn ploeg Jumbo-Visma heeft gemaakt. Toch heeft de renner vertrouwen: "Hoop om enkele crossen te kunnen rijden deze winter".

Wout van Aert leert weer stappen bij ‘To Walk Again’, de organisatie waarvan hij zelf peter is. Een maand geleden viel hij in de Tour. Hij werd meteen geopereerd in Pau, niet goed, en dan hier in Herentals, wel goed. En zo gaat het nu ook met hem.

Van Aert en de dokters hebben er het volste vertrouwen in dat het weer helemaal goedkomt. Ook al was deze blessure zelfs voor hen nieuw. Van Aert is de immobiliteit grondig beu en wil dus zo snel mogelijk weer fietsen. Hij droomt van de kerstperiode en hoopt enkele crossen te kunnen rijden.