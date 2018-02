Van Aert: "Ik was er letterlijk ziek van"

Wout Van Aert heeft voor het eerst gereageerd op de dopinginsinuaties na zijn WK-zege. “Ik ben er letterlijk ziek van geweest”, zegt hij aan VTM NIEUWS. De wereldkampioen heeft naar eigen zeggen twee nachten wakker van gelegen, waarna hij ziek werd. “Ik ben ook maar een mens en je trekt je dat wel aan.”

Adrie van der Poel, vader van grote concurrent Mathieu, zei dat Van Aert “niet ademde” tijdens het WK in Valkenburg. De uitspraak werd door velen geïnterpreteerd als een dopinginsinuatie, hoewel de Nederlander en zijn zoon dit ontkenden.

"Hele dag in hotelkamer"

Maar de uitspraak schoot wel in het verkeerde keelgat bij Van Aert. Zo erg, dat hij er ziek van werd tijdens zijn vakantie in Spanje. “Na een WK slaap je altijd slecht maar maandag heb ik ook nog wakker gelegen en dinsdag ben ik ziek geworden. Ik heb de hele dag op de hotelkamer gezeten, overgegeven en maag- en darmproblemen gekregen.”

Zijn nederlaag vandaag in Lille wijt Van Aert aan zijn vakantie. “Ik heb vijf dagen niets gedaan, twee keer op een vliegtuig gezeten. Mentaal was dat wel eens ontspannend, maar ik zat helemaal niet in de juiste focus en fysiek was ik gewoon niet paraat om beter te doen.”

Wegklassiekers

Na morgen richt Van Aert zich helemaal op de wegklassiekers, te beginnen met de Omloop. Om ervaring op te doen, want de wegrenners zijn zich al een hele tijd specifiek aan het voorbereiden.

“Ik moet me absoluut niet vergelijken met die kerels. Die zijn veel beter voorbereid dan ik”, zegt Van Aert. “Ik ga helemaal geen potten breken. Als ik had willen winnen, had ik het wel anders aangepakt.