Van Aert finisht solo in Bredene

Wout van Aert heeft na een knappe solo de Brico Cross in Bredene gewonnen. In de eerste twee rondes moest hij het gezelschap van Mathieu Van der Poel nog dulden, maar de wereldkampioen reed de Europees kampioen los uit het wiel.

Het zat van in het begin van de race niet mee voor Europees kampioen Van der Poel. Na een lichte val moest die al snel achtervolgen. Net toen de Nederlander vooraan kwam aansluiten bij wereldkampioen van Aert reed Van der Poel lek en was de race eigenlijk over.

Van der Poel kwam in de achtervolging zijn broer David Van der Poel en Tim Merlier tegen, maar veel aanstalten om terug naar van Aert toe te rijden deden de achtervolgers niet. Iets voorbij drie kwart van de koers nam de Europees kampioen opnieuw afstand en stelde hij zijn tweede plaats veilig. Quinten Hermans snelde naar de derde plaats, al was dat wel op minuten van de winaar.

Voor wereldkampioen van Aert is het al de derde keer dat hij de veldrit in Bredene wint.