Van Aert doorbreekt stilzwijgen en toont nieuw tenue

Zelf had Wout van Aert er eerder deze week nog het raden naar hoe zijn regenboogtrui er zou uitzien nadat hij zijn contract verbrak bij Sniper Cycling. Gisteren heeft de drievoudige wereldkampioen zijn outfit een eerste keer aangetrokken. In het Amerikaanse Waterloo, waar vandaag de eerste wereldbekermanche wordt gereden, begon Van Aert aan zijn verkenning in zijn nieuwe trui. Uiteraard zonder sponsors, maar de veldrijder liet wel zijn initialen ‘WVA’ op de voor- en achterkant van zijn wereldkampioenentrui bedrukken.

Van Aert moest ook op zoek gaan naar een fiets, maar Stevens zorgde voor een oplossing. Zo reed de veldrijder gewoon op een tweewieler van de Duitse fabrikant, net zoals hij gewoon was bij Veranda’s Willems-Crelan. Stevens liet vrijdag een set fietsen met het vliegtuig overbrengen naar Wisconsin. “De komende weken hoeft Wout zich geen zorgen meer te maken over zijn materiaal: dat is goed”, klinkt het in zijn entourage. “Het is ook een groot voordeel dat hij zich niet hoeft aan te passen aan een nieuwe fiets. Hoe het op langere termijn verder moet, is nog niet beslist.”

Van Aert doorbreekt de stilte op Instagram

Op Instagram doorbreekt Van Aert ook de stilte. De veldrijder kroop in zijn pen om te duiden wat er zich de voorbije dagen allemaal afspeelde. “Normaal gesproken ben ik geen fan van lange Instagram-berichten, maar vandaag denk ik dat het het waard is”, begon Van Aert zijn post.

(Meer onder de foto)

“Het was een hectische week met veel stress en veel twijfels voor mij. Ik ben dinsdag gearriveerd in de Verenigde Staten zonder zekerheid dat ik dit weekend kon racen. Duizend berichten en telefoontjes later ben ik klaar voor de wedstrijd. We zijn er zelfs in geslaagd om mijn nieuwe fietsen precies te krijgen hoe ik ze altijd gewend was. Het voelt geweldig en ongelofelijk om dit project in slechts vier dagen te kunnen hebben realiseren.”

“Ik wil iedereen bedanken die erbij betrokken was. Op de eerste plaats mijn manager Jef en mijn vrienden die hier zijn. Ook de UCI gaf me zeer snel een nieuwe licentie. Ook waren er veel helpende handen.” Vervolgens somt Van Aert tal van bedrijven en organisaties op die hij in de bloemetjes zet. “Want zonder hen was het onmogelijk om morgen te kunnen crossen.”

“Tot slot wil ik iedereen bedanken die me gesteund heeft op de een of andere manier. De steun van mijn fans heeft nooit zo warm en dankbaar gevoeld dan de voorbije week. Ik zie jullie allemaal morgen!”