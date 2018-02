Valverde wint zeven maanden na val

Exact zeven maanden nadat hij de Tour moest verlaten met een gebroken knieschijf, heeft Alejandro Valverde opnieuw een wedstrijd gewonnen. De Spanjaard was de beste in de tweede rit in de Ronde van Valencia, Greg Van Avermaet werd vijfde.

Valverde stond een half jaar aan de kant na zijn val in de proloog van de Ronde van Frankrijk. Dat betekende voor de 37-jarige Spanjaard niet het einde van zijn carrière. Valverde begon het seizoen op Mallorca waar hij tevreden moest zijn met enkele ereplaatsen, in Valencia is het wel raak.

Valverde reed samen met Jakob Fuglsang weg op El Garbi, een klim op zo’n dertig kilometer van de finish. Samen met Luis Leon Sanchez sprintten de twee voor de ritzege en daarin was Valverde de sterkste. Hij wordt ook de nieuwe leider.