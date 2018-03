Valverde wint Ronde van Catalonië

Alejandro Valverde heeft voor het tweede jaar op rij de Ronde van Catalonië gewonnen, zijn derde eindzege in totaal. De leidersplaats van Valverde kwam niet meer in gevaar in de slotrit. Simon Yates won die laatste etappe.

Op een tiental kilometer van het einde ontsnapte in Barcelona een interessant groepje met Simon Yates, Marc Soler, Carlos Verona en Matej Mohoric. Yates bleek de sterkste en ook Soler kon het achtervolgende peloton nog voorblijven. Pierre Latour (AG2R) won de spurt om de derde plaats, en de bonificatieseconden die daarbij hoorden leverden de Fransman ook een derde plaats in het eindklassement op. Egan Bernal (Sky), de nummer twee van het algemeen klassement bij aanvang van de slotrit, ging op zes kilometer van het einde zwaar tegen het asfalt. Hij bleef lang op de grond liggen, moest opgeven en werd afgevoerd met de ziekenwagen. Nairo Quintana werd zo tweede op 29 seconden van ploegmaat Valverde, Latour is derde op 47 seconden. Yates volgt in dezelfde tijd als Latour, maar moet met de vierde plaats vrede nemen.

Topjaar na gebroken knieschijf

Voor de 37-jarige Alejandro Valverde is het een topjaar en dat is best verrassend. Tijdens de Ronde van Frankrijk vorig jaar brak de Spanjaard zijn knieschijf bij een val. Hij moest geopereerd worden en stond maanden aan de kant. Ondertussen heeft Valverde al de Ronde van Valencia, Abu Dhabi en nu ook die van Catalonië gewonnen.