Valverde is wereldkampioen wielrennen

Alejandro Valverde heeft op 38-jarige leeftijd het wereldkampioenschap wielrennen op de weg gewonnen. Op een loodzware slotklim reed hij met Bardet en Woods weg uit een flink uitgedund peloton, en bleek uiteindelijk de sterkste. De Belgen kwamen in de finale niet in het stuk voor.

Op een tiental kilometer van de streep was de Höll, zoals verwacht, de scherprechter. Van bij het begin werd er gekoerst op de steile klim en de renners sneuvelden bij bosjes.

Bardet, Valverde en Woods kwamen alleen boven. In de afdeling vervoegde de Nederlander Tom Dumoulin het drietal nog, maar Valverde was de sterkste in de eindesprint Na een afdaling richting streep won Valverdede sprint. Romain Bardet kwam als tweede over de streep, Rusty Woods werd derde.

De 38-jarige Valverde was al twee keer tweede en vier keer derde geworden op een WK, maar nu heeft hij dan toch een wereldtitel beet.