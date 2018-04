Valgren Andersen wint tactische Gold Race

De Deen Valgren Andersen heeft de Amstel Gold Race op zijn naam geschreven. De Astana-renner bleek uiteindelijk de slimste renner in koers en viel aan uit een elitegroepje. Roman Kreuziger en Enrico Gasparotto vervolledigen het podium.

Na een wedstrijd vol wisselende situaties staken er uiteindelijk acht renners bovenuit. Het elitegroepje met Wellens, Sagan, Valverde, Kreuziger, Alaphilippe, Gasparotto, Valgren Andersen en Fuglsang strijdde voor de hoofdprijs.

Op een grote twee kilometer van de eindmeet achtte Valgren Andersen zijn moment op uit het groepje weg te springen. Alleen Roman Kreuziger geloofde in de aanval en glipte mee. In de achtergrond twijfelde de rest van het groepje en zag de twee vluchter niet meer terug.

De Deen van Astana haalde het vrij gemakkelijk in de sprint en boekt zo, na de Omloop het Nieuwsblad, zijn tweede grote overwinning van het seizoen.

