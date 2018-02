Valgren Andersen verrast en wint Omloop

Michael Valgren Andersen heeft verrassend de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. De Deen reed op twee kilometer van de finish weg uit de groep der favorieten. Wisniowski sprintte naar de tweede plaats, voor Sep Vanmarcke.

Onder een stralend winters zonnetje en temperaturen rond het vriespunt trok het klassieke voorjaar zich op gang aan het Gentse Kuipke. Al snel vormde zich een kopgroep van tien met daarin vijf Belgen. Onder hen Dries De Bondt en Kenneth Vanbilsen.

Muur en Bosberg

Het peloton wachtte rustig af tot in de finale en daarin deelde Philippe Gilbert een eerste prik uit op zo’n 77 kilometer van de finish. Nadien lieten ook Van Avermaet, Stybar, Benoot en Wellens zich zien, maar niemand geraakte definitief weg. Een uitgedund peloton snelde zo richting de Muur en de Bosberg die net zoals in de oude Ronde van Vlaanderen voor de beslissing moesten zorgen.

Aan de voet van de Muur pakte Vanmarcke uit met een serieuze demarrage. Stybar kon het gaatje dichten, de andere favorieten moesten even passen. Uiteindelijk vormde er zich een groep van twaalf renners met daarin onder meer de Belgen Van Avermaet, Naesen, Vanmarcke en Wout van Aert. De wereldkampioen in het veldrijden maakte een geslaagd debuut in zijn allereerste voorjaarsklassieker.

Deen verrast Belgen

De twaalf trokken samen de Bosberg over. Nadien volgde er verschillende aanvalspogingen, maar niemand geraakte weg. Op twee kilometer van de meet ontsnapte Valgren Andersen, de anderen hielden de benen stil. In de slotkilometer ging Sep Vanmarcke nog in de tegenaanval, maar die kwam te laat. Valgren Andersen verrast zo de Belgen en pakt de mooiste overwinning uit zijn carrière.

Valgren Andersen wins Omloop het Nieuwsblad 2018! pic.twitter.com/SHUfuhBWl0 — OmloopHetNieuwsblad (@OmloopHNB) 24 februari 2018

Top 10 Omloop Het Nieuwsblad 2018: