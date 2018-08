Usain Bolt traint bij Australisch voetbalteam

De Jamaicaanse atletieklegende Usain Bolt heeft deze ochtend zijn eerste training afgewerkt bij de Australische voetbalclub Central Coast Mariners. Bolt deed dat, uitgerekend op zijn 32ste verjaardag, onder grote belangstelling. De sprintkampioen hoopt in Australië zijn eerste professioneel contract in het voetbal af te dwingen. Hij wil echter nog niet te hard van stapel lopen.

"Ik moet het stap voor stap doen", aldus de achtvoudig olympisch kampioen, die ook al meetrainde bij het Duitse Borussia Dortmund, het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns en het Noorse Strømsgodset, na afloop van de korte ontspannen oefenstond.

"Nog veel werk verzetten"

"Ik benader het net zoals op de atletiekbaan. De eerste training is altijd zwaar. Je weet dan hoeveel werk je nog moet verzetten. Ik voelde mij goed vandaag. Ik weet dat het tijd nodig heeft, maar ik ben er klaar voor om er keihard voor te werken. Ook toen ik nog atleet was werd er van alles over mij geroepen, maar ik heb altijd bewezen dat mensen ongelijk hadden en dat wil ik nu weer doen."

Niet zeker of hij blijft

Ook Mariners-coach Mike Mulvey keek uit naar de samenwerking met Bolt, maar wilde niet zeggen dat hij ook bij de club zal blijven. "We gaan niet meteen een beslissing nemen over zijn toekomst. Het was zijn eerste dag vandaag, hij was een beetje nerveus. Maar het is een fantastische atleet en we zijn enorm blij hem hier bij ons te hebben. Hij zou een goede versterking kunnen zijn in de spits of op de vleugels, maar in eerste instantie zou ik jullie willen vragen hem te behandelen als al de andere spelers."