Uruguay klopt Saoedi-Arabië

Luis Suarez is verkozen tot Man van de Match na de wedstrijd tussen Uruguay en Saoedi-Arabië (1-0). De aanvaller van Barcelona nam halfweg de eerste helft de enige treffer voor zijn rekening, en bezorgde zijn land zo de volle buit.

Uruguay is door de zege al zeker van een stek in de achtste finales. Ook Rusland, net als de Zuid-Amerikanen gestart met twee overwinningen, bekert zeker voort. Op de derde speeldag maken beide teams in een onderling duel uit wie met de poulewinst aan de haal gaat. Saoedi-Arabië en Egypte konden nog geen punten sprokkelen. Zij moeten het toernooi na de groepsfase verlaten.