Union stunt en knikkert Anderlecht uit de beker

Union Saint-Gilloise heeft in de laatste zestiende finale van de Beker van België voor een stunt van formaat gezorgd. De tweedeklasser schakelde stadsgenoot Anderlecht uit op eigen veld. Het werd zelfs 0-3 door een hattrick van Youssouf Niakaté. Zo sneuvelt er na Club Brugge en Standard nog een derde topclub in de Croky Cup.

Hein Vanhaezebrouck hield min of meer vast aan de ploeg die afgelopen weekend Standard klopte. Frank Boeckx mocht op zijn 32e verjaardag wel nog eens in doel plaatsnemen, ook Kums, Kayembe en Dimata kwamen in de ploeg. Trebel en Bakkali kregen rust. Union deed in de eerste helft uitstekend mee, en de eerste kans was voor hen. Tabekou knalde op de paal. Even later was het wel prijs. 1B-topschutter Niakaté aarzelde niet en schoot op aangeven van Tau de 0-1 binnen.

De ingevallen Amuzu kwam in de tweede helft met een gevaarlijk schot, maar Union-doelman Saussez redde knap. Vanhaezebrouck probeerde het door ook Saelemaekers en Santini te brengen. Beterschap volgde echter hoegenaamd niet. Boeckx kwam bijzonder ver uit zijn doel, Niakaté strafte de blunder genadeloos af. En nog was het niet afgelopen. Niakaté onderstreepte nogmaals zijn hoogvorm, verscheen op het perfecte moment in de zestien, en de 0-3 was een feit.

Paars-wit was niet bij monde om nog te reageren, de uitschakeling én afstraffing waren een feit. In het slot moest Saelemaekers nog naar de kant met rood voor natrappen.

Bekijk hier de reactie van Anderlechtcoach Hein Vanhaezebrouck: