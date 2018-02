Uniek: Tsjechische wint twee keer goud op Spelen

De Tsjechische Ester Ledecka zorgt voor een unieke prestatie op de Winterspelen in Zuid-Korea. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een atlete goud op dezelfde Spelen veroverd, in twee verschillende sporten. Ledecka won zowel goud in het alpineskiën, als in het snowboarden.

Ledecka verraste vorig weekend al toen ze goud won in de super-G, ofwel de Super Giant Slalom, een razendsnelle afdaling in het alpineskiën. Ledecka verraste, omdat ze eigenlijk wereldkampioene is in het snowboarden.

Op haar favoriete nummer, de parallelreuzenslalom in het snowboarden, maakte Ledecka haar favorietenrol dan ook waar en deed het veel beter dan de concurrentie.

Met de twee overwinningen is Ledecka de eerste vrouw ooit die twee keer goud wint op dezelfde Spelen in twee verschillende sporten.