UCI voert één uur voor de start dopingcontrole uit

Bezoek aan de bus van Jumbo-Visma vanochtend in Embrun. Eén uur voor de start ging de UCI nog dopingcontroles uitvoeren bij Steven Kruijswijk, George Bennett en Laurens De Plus.

Na de diskwalificatie van Tony Martin gisteren heeft Jumbo-Visma opnieuw een reden om zich geviseerd te voelen. Afgevaardigden van de Internationale Wielerunie pikten de renners van het Nederlandse WorldTour-team eruit voor een dopingcontrole. Hoogst uitzonderlijk net één uur voor de start van de 18de rit in de Tour.

Volgens de collega’s van het ‘AD’ ging het om bloedcontroles bij Steven Kruijswijk, George Bennett en Laurens De Plus. Niet toevallig de drie renners van het team die bergop al indruk maakten in deze Tour. De Plus werd bij de start opgemerkt met een pleister op de arm. Er werd dus bloed afgenomen bij onze landgenoot voor verder onderzoek.

Naast de inval bij Jumbo-Visma zouden er ook controles zijn uitgevoerd bij Team Ineos en gele trui Julian Alaphilippe. Die laatste werd om 6u al gecontroleerd. Van alle renners uit de top vijf bleef enkel Thibaut Pinot ‘buiten schot’.

De Plus: “Niet fijn, maar het hoort bij de sport”

“Het was nog voor het ontbijt, voor 7u”, verklaarde ploegleider Geert Van Bondt van Deceuninck-Quick-Step aan persagentschap Belga. “Het ging om vier renners waaronder Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen en Dries Devenyns. Het was niet de eerste keer in deze Tour dat een controle gebeurde, maar dat was dan in ons hotel, op een kamer. In het hotel is natuurlijk niet hetzelfde als in de bus, zo vlak voor start. Controles horen bij het wielrennen, uiteraard, maar die renners hebben nu wel allemaal een uur minder rust gehad.”

“Zo’n controle vlak voor de start is niet fijn natuurlijk, het brengt je wel uit je concentratie”, vertelde Laurens De Plus, renner bij Jumbo-Visma. “Maar als het bij ons gebeurt veronderstel ik dat het ook bij andere ploegen gebeurt. Nu moest ik me daarna nog haasten om me aan te kleden en te gaan tekenen. Niet fijn maar dat hoort bij de sport.”