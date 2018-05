UCI stopt met ploegentijdrit op WK

De Internationale Wielerunie UCI stopt met de ploegentijdrit voor merkenteams bij de wereldkampioenschappen op de weg. In september van dit jaar wordt bij het WK in het Oostenrijkse Innsbruck de laatste ploegentijdrit in deze vorm gehouden.

Voorlopig is nog niet bekend wat er in de plaats komt. De UCI meldt alleen dat ze het programma voor de WK van 2019 in het Engelse Yorkshire herbekijken.

De ploegentijdrit voor merken deed in 2012 zijn intrede bij het WK op de weg. De interesse was niet ontzettend groot. Vorig jaar namen maar elf WorldTour-teams deel aan de ploegentijdrit op het WK in het Noorse Bergen.