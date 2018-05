U17 naar halve finale op EK voetbal

De nationale U17 hebben zich op het EK voor min 17-jarigen geplaatst voor de halve finale. In de kwartfinale waren ze met 2-1 te sterk voor titelverdediger Spanje. In de halve finale treffen de jonge Duivels nu Italië.

In de poulefase wonnen de jonge Duivels onder leiding van Thierry Siquet hun drie groepswedstrijden. Tegen Ierland met 2-0, tegen Bosnië met 4-0 en ten slotte tegen Denemarken met 1-0. In de kwartfinale was Spanje de tegenstander. De Spanjaarden kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar in de tweede helft bogen de U17 de scheve situatie helemaal om. Via Yorbe Vertessen en Jamie Yayi Mpie werd het uiteindelijk nog 2-1.