Twitter fier op Elise Mertens

Het heeft net niet mogen zijn voor Elise Mertens. Onze landgenote strandde vannacht in de halve finales van de Australian Open tegen Caroline Wozniacki, het nummer twee van de wereld. Ondanks haar uitschakeling krijgt Mertens veel lof op de sociale media. Een overzicht.

Congrats to @elise_mertens for a great month down under . And also to @AngeliqueKerber for being back to the level that made her so dominant in 2016! Looking forward to the final ! #AusOpen #WTA

Caroline Wozniack vs @elise_mertens 6-3, 7-6. Not her best match to finish with but good fight in the end and all credit to the Dane who did her homework well. Still a brilliant breakthrough tournament for @elise_mertens who will be top 20 next Monday. #AusOpen