Tweede Alpenrit stilgelegd door noodweer, Bernal neemt geel over van Alaphilippe

De negentiende rit in de Ronde van Frankrijk is vrijdag op een kleine dertig kilometer van het einde stopgezet. De wedstrijdleiding nam die beslissing omdat de wegen onderaan de Col de l'Iseran besneeuwd en niet vrij waren. De tijden boven de Col de l'Iseran tellen. De Colombiaan Egan Bernal (Team INEOS) kwam als eerste boven en neemt de gele trui over van de Fransman Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step).

De etappe van Saint-Jean-de-Maurienne naar Tignes voerde de renners over 126,5 pittige kilometers en vijf gecategoriseerde hellingen, waarbij de Col de l'Iseran van buiten categorie, met de top op een kleine veertig kilometer van de meet.

Tijdens deze beklimming kraakte Alaphilippe. De Fransman kon de favorieten niet volgen en met de top in zicht ging Bernal solo. Bernal daalde snel af met in zijn spoor de achtervolgers, maar tijdens de afdaling besliste de wedstrijdleiding de rit stop te zetten.

Door felle hagel, regen en sneeuw waren de wegen onberijdbaar. Zaterdag moeten de renners opnieuw de bergen in, voor een rit van 130 kilometer tussen Albertville en Val Thorens. Zondag valt het doek over de Tour, met de traditionele afsluiter richting Parijs die start in Rambouillet (128 kilometer).

Greg Van Avermaet: "Als je vol naar beneden rijdt op zo'n ijsplek, dat kan heel gevaarlijk zijn". "Ik was heel blij dat we mochten stoppen"

Xandro Meurisse: "Ik had het eerst niet goed begrepen, dat we écht moesten stoppen". "Maar het moet veilig blijven voor de renners, ik denk dat ze de juiste beslissing hebben genomen".