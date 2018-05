Twee op twee voor Viviani in Giro

Elia Viviani heeft de derde rit in de Giro gewonnen. De Italiaan was de snelste aan de streep in Eilat en wint zo zijn tweede etappe op rij. De Australiër Rohan Dennis blijft leider.

In rit drie kregen de renners tussen Be’er Sheva en Eilat een lange woestijnetappe van liefst 229 kilometer voorgeschoteld. 3 vluchters kleurden de dag, maar zij werden in de finale teruggegrepen De verwachte waaiers bleven uit en zo gingen we naar een nieuwe massasprint.

De Italiaan Viviani kroonde zich opnieuw de sterkste en kon Sacha Modolo en Sam Bennett afhouden. Viviani was gisteren ook al de sterkste. De Australiër Rohan Dennis blijft leider. Na een driedaagse in Israël keren de renners morgen terug naar Italië.