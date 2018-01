Twee extra atleten naar Winterspelen

Schaatser Mathias Vosté en skiër Sam Maes zijn nog toegevoegd aan de Belgische selectie voor de Winterspelen in Pyeongchang. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité mag de twee nog meenemen omdat het extra startbewijzen toegekend kreeg door de Internationale Schaats- en Skifederatie.

Mathias Vosté is naast Bart Swings en Jelena Peeters de derde Belgische schaatser op de Winterspelen. Hij komt in actie op de 500 en 1.000 meter. Jelena Peeters, die al zeker was van deelname aan de 1.500 meter, mag ook de 5.000 meter schaatsen. Skiër Sam Maes neemt deel aan de slalom en reuzeslalom.

België trekt volgende maand met haar grootste delegatie sinds 1936 naar de Olympische Winterspelen. In totaal zijn de Belgen nu met 21, in 1936 waren dat er 27. Vier jaar geleden bestond het Belgische team in Sotsji uit zeven atleten.