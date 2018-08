Twee Borlées naar finale 400m op EK

Jonathan en Kevin Borlée hebben zich kunnen kwalificeren voor de finale van de 400 meter op het EK atletiek in Berlijn. Jonathan werd tweede in de eerste halve finale, met een beste seizoensprestatie van 44.87. Tweelingsbroer Kevin liep in de derde reeks en ook hij stoot door naar de finale van morgen met een tijd van 45.07. Jongere broer Dylan liep in de tweede reeks en haalde de finale niet.

Jonathan Borlée won in de reeksen zijn serie in 45.19, de beste tijd van alle deelnemers. Zijn persoonlijk record (en ook Belgisch record) is 44.43. In de halve finale vandaag deed hij het nog iets beter, en liep hij 44.87.

Broer Kevin liep vandaag een seizoensbeste van 45.07 en werd daarmee derde in de derde halve finale, goed voor de beste verliezende tijd én een plaats in de finale.

Dylan Borlée werd zesde in de tweede halve finale in een tijd van 45.63. Met die tijd stoot hij niet door tot in de finale. Dylan won in de reeksen zijn serie, in 45.84, de tiende tijd van alle deelnemers. Zijn persoonlijk record is 45.55.

De finale van de 400m staat vrijdagavond (om 21u05) op het programma.