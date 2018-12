Turnster Nina Derwael wint Vlaams Sportjuweel

Turnster Nina Derwael heeft het sportjuweel gewonnen. Die prijs beloont een atleet die in het afgelopen jaar een opmerkelijke prestatie heeft geleverd. Derwael bezorgde ons land een eerste gouden medaille op een WK turnen.

Voor de jury staken de prestaties van Nina Derwael er met kop en nek bovenuit. En ook voor Vlaams minister van Sport Philippe Muyters is het duidelijk. “We waren er allemaal getuige van hoe Nina Derwael de afgelopen jaren groeide en doorbrak, in een hallucinant hoog tempo”, zegt Muyters.

Derwael behaalde op het EK in 2017 een gouden medaille op de brug met ongelijke leggers. Toen al de eerste Belgische gouden medaille op Europees niveau. In 2018 verlengde ze die titel in Glasgow en deed ze er ook nog eens een zilveren medaille bij op de balk.

Gouden medaille

Derwael haalde ook dit jaar een gouden medaille op de brug met ongelijke leggers. Voor ons land de eerste gouden medaille op een WK turnen. Ze werd ook vierde in de allround finale en vierde op de balk.

“Ik ben heel blij dat ik het Sportjuweel mag ontvangen. Ik wil vooral mijn teamgenoten en mijn familie bedanken. En ook Sport Vlaanderen voor de ondersteuning. Zonder hen was het niet gelukt om dit fantastische jaar te realiseren en mee te maken”, zegt Derwael over haar prijs.

Eddy De Smedt

Ook Eddy De Smedt, directeur Topsport van het BOIC, viel in de prijzen. Hij won de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste van 2018.