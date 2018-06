Tunesië wint van Panama en pakt derde plaats in groep G

Tunesië heeft vanavond met 1-2 van Panama gewonnen in groep G, dezelfde groep van de Rode Duivels, op het WK in Rusland. In Saransk kwam Panama als eerste op voorsprong, maar de eerste zege ooit op een WK kwam er niet.

De Tunesiërs begonnen als betere ploeg aan de wedstrijd met doelgevaar van voornamelijk Sliti, maar bij de tweede noemenswaardige doorbraak aan de overkant was het prijs voor Panama. AA Gent-belofte Rodriguez kreeg ruimte om aan te leggen van buiten de zestien meter, de bal week af via Tunesiër Meriah, en ging voorbij een kansloze doelman Mathlouthi in doel. De FIFA boekte het doelpunt in als een owngoal van Meriah (33.).

Tunesië zette nog serieus door in het slotkwartier van de eerste helft, maar hun bedrijvigheid leverde geen doelpunt op.

Na de rust ging Tunesië dan toch erop en erover. Op een voorzet van Khazri hoefde Ben Youssef (51.) de 1-1 maar in doel te duwen. Een kwartier later infiltreerde Haddadi in de baklijn, Khazri (66.) tikte eenvoudig de winnende treffer tegen de netten, een verdiende zege.

In het klassement in groep G eindigt Tunesië met drie punten op de derde plaats. Panama eindigt laatste, zonder punten.