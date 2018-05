Tunesië houdt Portugal in bedwang

Portugal en Tunesië hebben in een oefenwedstrijd gelijkgespeeld. Tunesië, een tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase op het WK in Rusland, boog een 2-0 achterstand om in een gelijkspel.

Zaterdag ontvangen de Rode Duivels Portugal in een oefeninterland voor het WK. De Europese kampioen begon fors aan de wedstrijd. André Silva en Joao Mario zorgden na een halfuur al voor de dubbele voorsprong voor de Portugezen. Anice Badri kon nog voor de rust de aansluitingstreffer scoren voor de Tunesiërs. Fakhreddine Ben Youssef maakte na de pauze de gelijkmaker.

Een straffe prestatie dus van onze tweede WK-tegenstander in Rusland. Portugal trad weliswaar zonder Cristiano Ronaldo aan. Hij speelde afgelopen zaterdag nog de gewonnen finale van de Champions League en zal ook tegen de Rode Duivels nog niet meedoen.