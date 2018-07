TUI legt extra supportersvlucht in naar Rusland

Luchtvaartmaatschappij TUI fly legt een extra vlucht in richting Rusland om 189 supporters naar daar te sturen. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. De beslissing komt er na een oproep van de Rode Duivels om zo veel mogelijk Belgische supporters in Sint-Petersburg te krijgen voor de halve finale tegen Frankrijk.

De Rode Duivels spelen dinsdag de halve finale van het WK tegen Frankrijk. Heel wat supporters willen daarvoor afzakken naar Rusland, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Gisteren legde ook Brussels Airlines een extra vlucht in, die was in amper een kwartier uitverkocht. De vlucht die TUI fly nu inlegt, geeft nog plaats aan 189 supporters.

Tickets

Wie alsnog in Rusland geraakt, zal wel moeite moeten doen om nog een ticket voor de match zelf te kunnen bemachtigen. Op de website van de Wereldvoetbalbond FIFA kunnen fans vandaag opnieuw tickets aanschaffen voor de halve finale tussen Frankrijk en België in Sint-Petersburg. Die wedstrijd was reeds voor de start van het toernooi uitverkocht, maar omdat heel wat fans hun ticket geannuleerd hebben, zijn er nu toch weer plaatsen beschikbaar. Het Braziliaanse supporterslegioen zal ongetwijfeld geanticipeerd hebben op een halve finale.

Prijzen

Voor het burenduel tussen Frankrijk en België zijn er nog tickets beschikbaar in de categorieën één tot en met drie, met prijzen tussen 230 euro en 607 euro.