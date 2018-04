Trump bedreigt opposanten WK-kandidatuur USA

De Amerikaanse president Donald Trump bedreigde in een tweet de landen die tegenkandidaat Marokko steunen voor het WK-kandidatuur van 2026. Vooral de Afrikaanse landen steunen Marokko, maar nu zijn ook Rusland en Frankrijk pro Marokko. Trump wil dolgraag het WK 2026 organiseren samen met Canada en Mexico.

“De Verenigde Staten hebben een STERK project met Canada en Mexico voor het WK 2026. Het zou jammer zijn dat landen die wij altijd steunen, zouden lobbyen tegen de Amerikaanse kandidatuur. Waarom zouden we deze landen steunen als zij ons niet steunen (inclusief bij de Verenigde Naties)?”, tweette Donald Trump.

Het WK van 2026 zal voor eerst met 48 landen plaatsvinden. De gastheer voor het WK wordt pas op 13 juni bekendgemaakt, net voor de start van het WK in Rusland, tijdens het 69ste FIFA-congres in Moskou.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?