Leandro Trossard is op weg naar de Premier League, want KRC Genk heeft met Brighton Hove & Albion een akkoord bereikt over zijn transfer. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het goudhaantje van de Genkenaren zal naar verluidt voor 20 miljoen euro verkassen naar Engeland.

Het enige wat nog ontbreekt voor de 24-jarige aanvaller is een persoonlijk akkoord met zijn nieuwe club, maar dat zou er eerstdaags komen. Trossard won het afgelopen seizoen de landstitel met KRC Genk en was er ook kapitein.