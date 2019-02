Trentin wint tweede etappe Ruta del Sol, Wellens blijft leider

Matteo Trentin heeft de tweede etappe in de Ruta del Sol gewonnen. De Italiaan van Michelton-Scott was in de massasprint sneller dan Danny Van Poppel en Garcia Cotina. Onze landgenoot Tim Wellens blijft leider.

De vlucht van de dag, met daarbij een Belg Kevin Van Melsen, werd goed onder controle gehouden en vormde nooit een bedreiging voor het peloton.

Europees kampioen

De laatste kilometers liepen licht bergop, maar waren niet zwaar genoeg om het peloton uiteen te drijven. Een klus voor de sprintersploegen dus.

In een spannende sprint sloeg de Spanjaard Garcia Cottina een kloofje, maar de Nederlander Danny Van Poppel en de Italiaan Matteo Trentin gingen er nog over. Europees kampioen Trentin haalde het.

Titelverdediger Wellens

Tim Wellens beleefde een rustige dag. Hij werd twaalfde. In het klassement behoudt hij zijn leiderstrui. Hij heeft een voorsprong van vijf seconden op Jakob Fulsang, Jack Haig en Ion Izaguirre.

Morgen staat er een tijdrit van 16,2 kilometer op het menu. Zaterdag volgt de koninginnenrit met vier gecategoriseerde beklimmingen. Zondag is er nog een kans voor de snelle mannen.

Tim Wellens is een van de favorieten voor de eindzege. Hij verdedigt er ook zijn titel.