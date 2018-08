Transfer van Axel Witsel naar Dortmund is rond

De overgang van Axel Witsel van het Chinese Tianjin Quanjian naar het Duitse Borussia Dortmund is volgens de Duitse krant Bild helemaal rond. De Rode Duivel zou 20 miljoen euro kosten en een contract van vier seizoenen ondertekenen.

Dortmund wilde de komst van Witsel vandaag nog niet bevestigen. Omdat de transferperiode in China al afgelopen is, doet de club van Witsel al een tijdje moeilijk over de geldigheid van de opstapclausule in zijn contract.

Nu zou er dan toch een akkoord zijn. Borussia eindigde vorig seizoen als vierde in de Duitse Bundesliga, maar mikt dit seizoen hoger.