Training Rode Duivels afgeschaft

De geplande training van de Rode Duivels vandaag in het Russische Dedovsk gaat niet door, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gisteren bekend.

"De training is geannuleerd wegens de zware fysieke inspanningen die de spelers de voorbije dagen geleverd hebben", zo klinkt het in de mededeling. "Dat blijkt uit de inspanningsdata van de spelers, die dus een extra rustdag krijgen."

Tijd voor recuperatie

De Rode Duivels speelden maandag in warme en vochtige omstandigheden in Sotsji tegen Panama. De komende wedstrijd wordt zaterdag op Spartak Moskou afgewerkt tegen Tunesië. "Deze dagen staan vooral in het teken van recuperatie", vertelde bondscoach Roberto Martinez eerder gisteren.