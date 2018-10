Trainer Peter Maes van Lokeren gearresteerd

Peter Maes, de trainer van eersteklasseploeg Lokeren, is vandaag gearresteerd in het onderzoek naar de Belgische voetbalfraude. Een goede bron bevestigt aan Belga dat Maes maandag/vandaag werd verhoord en dat hij dinsdag voor de onderzoeksrechter moet verschijnen. De club is niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens Het Belang van Limburg wordt Maes morgen niet voorgeleid bij Joris Raskin tegen wie Hans Rieder, de advocaat van scheidsrechter Bart Vertenten, vanochtend een verzoek tot wraking heeft ingediend op de rechtbank in Tongeren. Het zou daarentegen gaan om een collega-onderzoeksrechter die eerder al bijstand bood.

De arrestatie van Peter Maes heeft volgens de krant wellicht te maken met Dejan Veljkovic, de makelaar van de trainer, die al een tijdje in de cel zit voor zijn rol in de matchfixing en witwaspraktijken. Zijn club is niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook: