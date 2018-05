Traditieclub Hamburg degradeert

In Duitsland is Hamburg SV voor het eerst in zijn bestaan gedegradeerd uit de Bundesliga. HSV won wel op de laatste speeldag van Borussia Mönchengladbach, maar omdat concurrent Wolfsburg ook won, is de rechtstreekse degradatie nu definitief een feit.

Hamburg was de énige ploeg die sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963 onafgebroken op het hoogste niveau speelde. Zelfs rekordmeister Bayern München kan dat niet zeggen. Hamburg heeft de voorbije jaren verschillende keren ternauwernood weten te ontsnappen aan degradatie, maar dit jaar valt nu toch het doek voor Die Rothosen.

Helemaal op het einde moest de wedstrijd tussen Hamburg en Mönchengladbach nog worden stilgelegd nadat kwade Hamburg-fans zwarte vuurpijlen op het veld gooiden. Zij konden de degradatie van de Duitse traditieclub duidelijk niet verkroppen.

De Wolfsburg-Belgen Koen Casteels en Divock Origi hebben zich voorlopig nog weten te redden. Zij wonnen met 4-1 van hekkensluiter Keulen - onder andere dankzij een goal van Origi - en spelen nog play-offs tegen Holstein Kiel - de derde uit de tweede Bundesliga - om zo alsnog in de hoogste klasse te blijven.