Tourwinnaar Bernal slaat babbeltje met Van Aert en Stig Broeckx

In aanloop naar het na-Tourcriterium van Herentals is het tot een ontmoeting gekomen tussen Tourwinnaar Egan Bernal, Stig Broeckx en Wout van Aert in het revalidaticentrum REVAlution van ‘To Walk Again’. Dat is de stichting van Marc Herremans die zich inzet om de levenskwaliteit van mensen met een fysieke beperking te verbeteren. Bernal nam eerder deel aan de criteriums van Aalst, Roeselare en Acht van Chaam en staat vanavond ook aan de start in Herentals. En in de Antwerpse stad ontmoette hij dus Van Aert en Broeckx.

Bernal toonde veel respect voor Van Aert en Broeckx. Hij ging er ook meteen naartoe om te horen hoe het met hen ging. “Wout kende ik van de Tour”, aldus Bernal. “Toffe jongen en ik heb enorm veel respect voor wat hij toonde. Die val moet enorm pijnlijk geweest zijn. Ik hoop dat het redelijk snel in orde met hem komt en dat hij terug de fiets op kan. Want wat hij die dagen in de Tour liet zien was toch wel indrukwekkend.” En ook voor Broeckx had Bernal niets dan lof in petto. “Ik ken zijn verhaal en ik weet vanwaar hij komt. Ik kan er alleen maar respect voor opbrengen. Dat is mooier en straffer dan de Tour winnen.”