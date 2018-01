"Tour volgend jaar over de muur"

In Brussel wordt straks het parcours van de Ronde van Frankrijk van volgend jaar voorgesteld. De eerste twee etappes zouden in ons land gereden worden, dat meldt RTBF. De eerste vertrekt in Brussel en trekt dan over de Muur van Geraardsbergen.

Het exacte parcours van de etappes wordt vandaag gepresenteerd. De eerste etappe op 6 juli start op het Paleizenplein en komt aan voor het Kasteel van Laken, meldt RTBF. Onderweg zou er een passage zijn over de muur van Geraardsbergen.

“Als het nieuws klopt, zou dat fantastisch zijn”, zegt burgemeester van Geraardsbergen Guido De Padt (Open Vld), aan VTM NIEUWS. “Wat dit losweekt is van een heel grote orde. Het zet Geraardsbergen op een internationale wielerkaart en daar is het ons zeker om te doen.”