Tour 2019 start op Grote Markt in Brussel

Op 6 juli 2019 start de Ronde van Frankrijk in Brussel. De Tourkaravaan zal dan twee dagen in ons land blijven. Voor de eerste rit staat er een sprintersetappe op het programma die over de Muur van Geraardsbergen gaat en eindigt aan het Kasteel van Laken. Een dag later krijgen de renners een ploegentijdrit van 28 kilometer voorgeschoteld in onze hoofdstad.

De Tour 2019 start op de Grote Markt in Brussel. Via Molenbeek en Anderlecht trekt ze dan naar het Pajottenland, waarna het peloton over de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg moet. Via Braine-le-Compte, het geboortedorp van Eden Hazard, gaat het dan naar Charleroi.

le Mur de Grammont, le Bosberg et un secteur pavés, le ton est donné ! / the Muur van Geraardsbergen, the Bosberg and a cobbled sector, the tone is set! #TDF2019 pic.twitter.com/p6TZkziy4r — Le Tour de France (@LeTour) 16 januari 2018

In de Henegouwse stad begint de echte finale over kasseien waarna de renners via Waterloo en Overijse terugkeren naar Brussel. Na passages in Sint-Pieters-Woluwe - waar Merckx zijn allereerste gele trui aantrok - en aan de Europese wijk volgt er wellicht een koninklijke sprint aan het Kasteel van Laken.

Ploegentijdrit

Ook voor de tweede etappe blijft het Tour-peloton in onze hoofdstad. Op 7 juli werken de renners een ploegentijdrit af van 28 kilometer. Die start aan het Koninklijk Paleis in Brussel. Via het Terkamerenbos en de Reyerslaan gaat de rit naar het Atomium waar de finish ligt.

28km au de @VilleBruxelles / 28km TTT in Brussel!#TDF2019 pic.twitter.com/uzlyUAvQRq — Le Tour de France (@LeTour) 16 januari 2018

Eddy Merckx

Le Grand Départ in Brussel is een eerbetoon aan Eddy Merckx. In 2019 zal het vijftig jaar geleden zijn dat Merckx zijn eerste van vijf eindzeges pakte in de Ronde van Frankrijk. “De mooiste overwinning uit mijn carrière”, noemt Merckx het tijdens de parcoursvoorstelling van Le Grand Départ. Daarnaast is het in 2019 ook de honderdste verjaardag van de gele trui.