Torres verlaat Atletico na dit seizoen

Fernando Torres verlaat na dit seizoen Atlético Madrid. Hij maakte het nieuws bekend tijdens een sponsorevent van de club. El Nino speelde tien jaar voor de Madrilenen, maar zet nu een punt achter zijn carrière bij de Los Colchoneros.

“Dit is mijn laatste seizoen bij Atlético. Het was geen makkelijke beslissing, maar gezien de omstandigheden de beste optie”, verklaarde Fernando Torres tijdens het event. De Spanjaard bedankte ook de fans voor hun steun, maar aan stoppen denkt hij nog niet. “Ik voel me fysiek en mentaal nog in orde om te blijven voetballen en zal op zoek gaan naar een nieuwe club”, vertelde de 34-jarige aanvaller.

Pronto volveré a mi asiento, a vuestro lado, donde todo empezó. Y me sentaré a ver a mi Atleti, animando para que gane el partido... aunque en realidad el resultado sea lo de menos. #ForzaAtleti pic.twitter.com/qJtYz5Kom2 — Fernando Torres (@Torres) 9 april 2018

Torres debuteerde als prof op 17-jarige leeftijd bij de Madrilenen, voor wie hij meer dan 300 duels speelde. El Nino verliet Atlético in 2007, om nadien bij Liverpool, Chelsea en AC Milan te spelen. Het jeugdproduct van Atletico keerde in 2015 terug naar Madrid, voor zijn tweede passage bij de club. Dit seizoen kon Torres maar drie basisplaatsen afdwingen in het team van coach Diego Simeone.