Topper tussen Genk en Brugge blijft onbeslist

RC Genk en Club Brugge hebben zaterdagavond in de topper van de veertiende speeldag de punten gedeeld. Het werd 1-1 in de Luminus Arena. In het klassement behoudt leider Genk drie punten voorsprong op de kampioen.

Dieumerci Ndongala opende na 11 minuten de score. Na fraai samenspel tussen Samatta en Pozuelo hoefde de Congolees het leer maar binnen te tikken. Club, met Horvath opnieuw in doel en Vormer op de bank, reageerde met een schot voorlangs van Siebe Schrijvers.

Genk nam na de vroege openingsgoal het initiatief maar echt doelgevaar leverde dat niet op. Club, dat gaandeweg het evenwicht herstelde, claimde kort voor de pauze een strafschop na een contact tussen Rits en Aidoo maar ref Visser legde na overleg met de VAR de bal niet op de stip.

Acht minuten na de koffie hingen de bordjes weer in evenwicht. Na een aflegger van Wesley liet Schrijvers de Genkse doelman Vukovic kansloos met een rake trap. Bijna meteen volgde de 1-2 maar Wesley kon zijn kopbal niet tussen de palen mikken. Halfweg de tweede periode ontsnapte Genk opnieuw nadat Aidoo een voorzet van Rits tegen de eigen lat kopte.

De Genkse reactie volgde via Heynen, die met een knap schot ei zo na Horvath verschalkte. De Amerikaan had een prima voetreflex in huis.

In het slotkwartier gingen beide ploegen nog op zoek naar de winning goal maar die bleef uit. Een billijke puntendeling was het resultaat.

Vrijdagavond versloeg Oostende in de eerste wedstrijd van de speeldag Charleroi met 2-1. Zaterdagavond staan met Cercle Brugge/Moeskroen en Gent/Kortrijk nog twee duels op het programma. Zondagnamiddag gaat Antwerp, derde in de stand, op bezoek bij Standard. In de vooravond (18u) trekt Anderlecht naar Waasland-Beveren. De veertiende speeldag wordt 's avonds afgesloten met de wedstrijden Lokeren/Eupen en STVV/Zulte Waregem.