Tom Dumoulin van Team Sunweb naar Jumbo-Visma

Team Sunweb heeft vandaag bekendgemaakt op het einde van het seizoen afscheid te nemen van kopman Tom Dumoulin. De 28-jarige Nederlander reed de voorbije acht jaar voor het team van CEO Iwan Spekenbrink. Een uurtje later heeft Jumbo-Visma de komst van Dumoulin bekendgemaakt in een video op Twitter.

De Nederlands-Limburger reed sinds 2012 voor zijn huidige ploeg, die toen nog door het leven ging als Argos-Shimano. In het shirt van Sunweb won hij twee jaar geleden de Ronde van Italië. Vorig jaar werd hij tweede in zowel de Tour als de Giro. Dit seizoen draaide door een weerbarstige knie uit op een mislukking. Dumoulin moest snel opgeven in de Giro en startte - na een nieuwe opgave in de Dauphiné - helemaal niet in de Tour. Ook de Vuelta, die komend weekend start, komt nog te vroeg.

Nieuwe uitdaging

In het persbericht van zijn team geeft de Nederlander aan op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. "Als renner ga je altijd op zoek naar het hoogste. Je vraagt jezelf voortdurend af of je op de juiste plaats zit. Er is altijd interesse geweest van andere teams. Dat is normaal. Maar de omstandigheden bij Sunweb hebben er altijd voor gezorgd dat ik ben gebleven. Na de teleurstelling niet te hebben kunnen starten in de Tour heb ik na lang nadenken besloten dat het goed was opnieuw te beginnen in een nieuwe omgeving. Ik wilde focussen op nieuwe teams. Er waren een aantal mooie aanbiedingen en het leek mij het juiste moment één van hen in overweging te nemen."

"Het doet pijn het team te verlaten. Mijn hart ligt bij deze ploeg en we hebben samen zaken bereikt, waar ik heel trots op ben. We hebben bewezen dat het mogelijk is samen een grote ronde te winnen. Ik heb er ook geen twijfels bij dat dit in de toekomst nog had kunnen lukken. Ik besef dat het gras aan de overkant niet altijd groener is, maar ik wil de kans grijpen om mijn horizon te verruimen en de mogelijkheden bij een nieuw team te ontdekken."

Jumbo-Visma

Door de bekendmaking van Jumbo-Visma, wordt Dumoulin volgend seizoen officieel de ploegmaat van onder meer Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen en onze landgenoten Wout van Aert en Laurens De Plus. "We hebben één droom: het winnen van de grootste ronde ter wereld (de Tour de France, red.)", legde Jumbo-Visma in het filmpje uit. "Dat willen we doen door te durven en lef hebben, door vriendschappen sluiten, door slimmer te zijn dan de rest, door open te staan voor nieuwe invloeden, door te strijden op het scherpst van de snede. Maar vooral: door het samen te doen. Welkom Tom. Samen gaan we de strijd aan voor onze droom."