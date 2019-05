Tom Dumoulin was vanmorgen gestart in de Giro nadat hij gisteren zwaar gevallen was maar enkele kilometers na de start is hij toch uit de wedstrijd gestapt.

Hij wandelde al hinkend uit het hotel vanmorgen. Toen was hij nog strijdvaardig en kondigde hij nog aan dat hij zou starten in de 5de rit. Al was dat onder voorbehoud, want hij wist dat het lastig zou worden. "Ik wil niet opgeven zonder geprobeerd te hebben" zei hij.

Gisteren kwam Dumoulin zwaar ten val. Hij bezeerde zijn knie.