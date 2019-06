Tom Dumoulin geeft definitief forfait voor de Tour

Tom Dumoulin (28) geeft definitief forfait voor de Tour. De Nederlander bevestigde het nieuws in een interview met de NOS. Na Chris Froome en Primoz Roglic is het de derde renner uit de top vier van vorig jaar die niet aan de start verschijnt in Brussel.

Eerder dit seizoen liep de 28-jarige Nederlander tijdens de Ronde van Italië een knieblessure op. Het herstel daarvan duurt langer dan verwacht. "De Tour gaat hem niet worden", aldus de renner. “Het heeft op dit moment geen zin meer. Ik had niet verwacht dat het herstel van de knie zo gecompliceerd zou worden. Eigenlijk ben ik als een gewonde, dolle stier op de Tour afgerend na de Giro.”

Vorig jaar werd Dumoulin nog tweede in de 105e Tour de France, op 1:51 van de Welshman Geraint Thomas.