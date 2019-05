Tom Dumoulin is aangeslagen na zijn opgave in de Giro

Tom Dumoulin reageert teleurgesteld na zijn opgave in de Giro. "Ik wil nu graag naar huis en dit verwerken, ik beslis later wel of ik meerijd in de Ronde van Frankrijk."

"Vanmorgen was alles nog goed" zei Tom Dumoulin aan onze journalist in de Giro Merijn Casteleyn. "Maar vlak voor ik vertrok kreeg ik een enorme pijnscheut".

Op de vraag of hij dan meerijdt in de Ronde van Frankrijk zei hij dat hij eerst nog even deze opgave wil verwerken. Het is dus nog afwachten of de vele Nederlanders mogen afzakken naar Frankrijk met hun campers om Dumoulin aan te moedigen.

Tom maakte gisteren een zware val in de Giro. Hij blesseerde zich aan zijn knie

