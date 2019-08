Tom Boonen over ongeval Lambrecht: "Zo'n parcours valt niet te beveiligen"

Volgens Tom Boonen was het ongeval van Bjorg Lambrecht niet te vermijden en gaat het om een spijtig ongeluk. "Het gebeurt allemaal zo snel. Het is gewoon slecht neerkomen en iets raken met je hoofd of met je nek fout vallen", zegt hij aan VTM NIEUWS.

De dood van Lambrecht in de Ronde van Polen sloeg wel in als een bom, vertelt Boonen. "Je zit altijd in met het rennerswelzijn. Zo heb ik zelf ook vaak meegemaakt dat een collega overleden is. Het is altijd verschrikkelijk."

Toch was het een spijtig ongeluk en was het waarschijnlijk niet te voorkomen, zegt Boonen. "Dit was een valpartij zoals er in de Ronde van Polen misschien nog tien gaan gebeuren."

Beveiliging

Volgens de ex-wereldkampioen is het wielrennen, zoals we dat vandaag kennen, dan ook onmogelijk veiliger te maken. "Je zit met heel weinig bescherming met een hoge snelheid rond te fietsen. Je hebt heel veel wegmeubilair en harde toestanden zoals bomen en betonnen duikers."

"Als je op de openbare weg blijft rijden en je blijft ritten in lijn organiseren van 150 à 200 kilometer, dan moet je die volledig beveiligen. Dat is ondenkbaar", zegt Boonen.

